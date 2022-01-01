Любопытно, однако

72 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Imen
    Почти всё материальное из СССР, кроме церквей, монастырей, части железных дорог и незначительной промышленности.А ведь у нас даже...
  • Леонид Попивняк
    Браво Автору!!!! С юмором и сарказмом!!!)))))))))))Нелегкая "либерал...
  • Сергей Гре_в
    а хохлосранью ты можешь назвать своего соплеменника зеленого.. даром что обрезанный...Для консолидации ...

Платошкин про Игоря Стрелкова

Платошкин про Игоря Стрелкова

автор - Сторонник Платошкина   Игорь Стрелков известен большинству как участник общероссийского движения Новороссия, он также был министром обороны Донецкой народной республики, активным участником противостояния народной республики с Украиной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх