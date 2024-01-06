Нападавших на бойцов СВО в Челябинске пожалели. Но "вагнеры" решили по-своему

ВМ

Владимир Минаков

Так это избирательно они принимают такие решения. Вот если за содеянное им наши наклепают по тыковке, то получат до упора, по полной и с довеском... Ведь преступление можно квалифицировать по разным статьям, а в них - разные сроки по просмотру неба в клетку... А кого-то и вообще квалифицируют, как административное правонарушение ( например, дал затрещину или плюнул уходящему вдогонку...).