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Нападавших на бойцов СВО в Челябинске пожалели. Но "вагнеры" решили по-своему

Нападавших на бойцов СВО в Челябинске пожалели. Но "вагнеры" решили по-своему

Бывшие участники ЧВК "Вагнер" устроили дежурство у дома, где теперь сидят под домашним арестом подозреваемые в нападении на участников СВО.

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Комментарии
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александр петров
Они у нас не  прикасаемые!!!
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3 час.
Владимир Байков
Давно пора взять в свои руки. На власть надежды нет. Она черножопым в рот смотрит.
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
Так это избирательно они принимают такие решения. Вот если за содеянное им наши наклепают по тыковке, то получат до упора, по полной и с довеском... Ведь  преступление можно квалифицировать по разным статьям, а в них - разные сроки по просмотру неба в клетку... А кого-то и вообще квалифицируют, как административное правонарушение ( например, дал затрещину или плюнул уходящему вдогонку...).
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8 мин.

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