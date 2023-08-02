Транспортные изъяны Юга России: геополитические риски усиливаются

Новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Российская Федерация в ходе специальной военной операции на Украине, предъявляют повышенные требования к связности и устойчивости функционирования железнодорожной сети по всей территории страны.
Новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Российская Федерация в ходе специальной военной операции на Украине, предъявляют повышенные требования к связности и устойчивости функционирования железнодорожной сети по всей территории страны.
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