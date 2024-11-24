Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в ходе проходившего в столице государства саммита, который был посвящён вывозу зерновых за рубеж, оповестил западные державы о том, что киевский режим сражается за своё существование.
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