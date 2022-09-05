В Мордовии местный житель подозревается в незаконном хранении, сбыте и культивировании конопли

В августе текущего года в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия получили информацию о возможном хранении запрещенных веществ 33-летним жителем Рузаевки.
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