Гана подписала соглашение на $28 млрд по расширению нефтяного хаба Гана подписала соглашение на $28 млрд с консорциумом во главе с эмиратской Global Sphere по второй очереди нефтяного хаба в Джоморо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему в Калининг...
- Дизель для США уп...
- Что нельзя делать...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым