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Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток

Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина одержала вторую победу над соперницей из Болгарии Нургюл Салимовой на матче за звание чемпионки мира по шахматам в шестом туре турнира претенденток – 2024, что проходит в Торонто.

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