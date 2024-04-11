Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина одержала вторую победу над соперницей из Болгарии Нургюл Салимовой на матче за звание чемпионки мира по шахматам в шестом туре турнира претенденток – 2024, что проходит в Торонто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии