Забайкалье возглавило рейтинг регионов по росту цен в 2023 году

Забайкальский край стал лидером по росту потребительских цен в России в 2023 году. Согласно данным Росстата, инфляция в регионе достигла 10,7%, что является самым высоким показателем среди всех регионов страны.
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