Politico: в Италии сомневаются в успехе плана по «увеличению трат» на оборону

Правительство Италии сомневается в том, что предложенный им план по увеличению расходов на оборону до обязательных 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) будет успешно реализован и принят руководством НАТО и Евросоюза.
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