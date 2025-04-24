Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: в Италии сомневаются в успехе плана по «увеличению трат» на оборону

Politico: в Италии сомневаются в успехе плана по «увеличению трат» на оборону

Правительство Италии сомневается в том, что предложенный им план по увеличению расходов на оборону до обязательных 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) будет успешно реализован и принят руководством НАТО и Евросоюза.

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