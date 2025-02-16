Силуанов: Россия реструктурировала обязательства 22 стран почти на $30 млрд

Россия реструктурировала обязательства иностранных государств на сумму почти $30 млрд. Об этом 16 февраля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на конференции в Саудовской Аравии для стран с формирующимися рынками, посвященной реструктуризации долга.