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15 минималистичных маникюров с забавным дизайном для ваших маленьких ручек

Пришло самое время обновить ногти и украсить свои маленькие ручки новым маникюром. Если вы из тех девушек, кто предпочитает сдержанный стиль или вы просто не любительница экстравагантного маникюра — эти дизайны очаруют вас.

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