В ГУР Украины обеспокоились из-за модернизации российских беспилотников

Global Look Press/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency В главном управлении разведки Минобороны Украины выразили обеспокоенность из-за модернизации российских беспилотников "Герань-2", а также других ударных БПЛА.
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