Столтенберг призвал представителей ВПК не повышать цены на вооружение на фоне опустошения арсеналов НАТО

Выступая на Промышленном форуме НАТО в Швеции, который впервые в истории проводится в стране-партнёре, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ускорение и увеличение производства вооружений важно не только для удовлетворения потребностей Украины, но и для укрепления обороны всего военного блока.