Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Можно, но в лоб - обязательно😀«Три выстрела в в...
  • Александр Почекунин
    «Три выстрела в в...
  • Модест
    А нельзя наоборот? Сначала выстрел в лоб, а потом три выстрела в воздух, в качестве салюта?«Три выстрела в в...

Столтенберг призвал представителей ВПК не повышать цены на вооружение на фоне опустошения арсеналов НАТО

Столтенберг призвал представителей ВПК не повышать цены на вооружение на фоне опустошения арсеналов НАТО

Выступая на Промышленном форуме НАТО в Швеции, который впервые в истории проводится в стране-партнёре, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ускорение и увеличение производства вооружений важно не только для удовлетворения потребностей Украины, но и для укрепления обороны всего военного блока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх