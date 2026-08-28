Утро началось с «Гераней»: БПЛА атаковали Очаков, Киев, Сумы и Запорожье Российские военные нанесли удары по портовым объектам в Николаевс.
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Утро началось с «Гераней»: БПЛА атаковали Очаков, Киев, Сумы и Запорожье Российские военные нанесли удары по портовым объектам в Николаевс.
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