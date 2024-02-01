Депутат о новом штрафе для Google: «Нарушает собственные правила»

Мировой судья оштрафовал компанию Google на 800 тысяч рублей за отказ удалить с YouTube информацию о местах, где можно купить запрещенные вещества, о способе совершения самоубийства и других сведениях, запрещенных на территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии