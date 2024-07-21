В Бурятии посчитали, когда восстановят движение по федеральной трассе А-333

Движение по федеральной трассе А-333, которое было прервано после обвала моста через реку Большой Зингисан, будет восстановлено предварительно в 12:00 (07:00 мск) 22 июля, 21 июля сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».
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