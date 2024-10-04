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Депутатская инициатива: Как запрет на более двух кредитов изменит рынок займов?

Депутатская инициатива: Как запрет на более двух кредитов изменит рынок займов?

Депутатская инициатива: Как запрет на более двух кредитов изменит рынок займов? Ирэн ОрлонскаяДепутат Госдумы Сергей Колунов поднял важный вопрос о количестве кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику.

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