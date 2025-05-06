Астрахань – Хулхута: велопробег Победы

Сбылась мечта многих спортсменов-велосипедистов. Мы сделали это! Недавно исполнилось 100 лет нашему прославленному орденоносцу-ветерану Великой Отечественной войны, первому астраханскому спортивному врачу, чьё имя носит наш астраханский физкультурный диспансер, международному спортивному арбитру, доценту кафедры физвоспитания и здоровья Астраханского государственного медицинского университета ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ФИЛИМОНОВУ.