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Астрахань – Хулхута: велопробег Победы

Астрахань – Хулхута: велопробег Победы

Сбылась мечта многих спортсменов-велосипедистов. Мы сделали это! Недавно исполнилось 100 лет нашему прославленному орденоносцу-ветерану Великой Отечественной войны, первому астраханскому спортивному врачу, чьё имя носит наш астраханский физкультурный диспансер, международному спортивному арбитру, доценту кафедры физвоспитания и здоровья Астраханского государственного медицинского университета ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ФИЛИМОНОВУ.

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