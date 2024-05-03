Российский рынок начал торговую сессию ростом ключевых индикаторов

Российский рынок открыл торги в пятницу, 3 мая, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,07%, до 3445,13 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,08%, до 1178,87 пункта.