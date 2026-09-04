В Госдуме объяснили, когда лучше снимать и покупать квартиру

Аренда жилья может быть рациональнее при возможном переезде или неопределенных планах, тогда как покупка оправдана для семей, которые намерены долго жить на одном месте.
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