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В правительстве края назвали сроки газификации Воздвиженки

В правительстве края назвали сроки газификации Воздвиженки

Уточнены сроки газификации села Воздвиженка Уссурийского округа. Об этом говорилось во время "Прямого разговора" губернатора Олега Кожемяко в эфире телеканала "ОТВ-Прим" и ГТРК "Владивосток" в пятницу, 31 мая, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.

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