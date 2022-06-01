В правительстве края назвали сроки газификации Воздвиженки

Уточнены сроки газификации села Воздвиженка Уссурийского округа. Об этом говорилось во время "Прямого разговора" губернатора Олега Кожемяко в эфире телеканала "ОТВ-Прим" и ГТРК "Владивосток" в пятницу, 31 мая, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.
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