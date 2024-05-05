Степняк в лесах Брянщины: Михаил Сельгиков

Михаил Арыкович Сельгиков родился 17 декабря 1920 года в селе Кегульта Калмыцкой АССР. В 1941 году окончил Астраханское военное стрелково-пулеметное училище.
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