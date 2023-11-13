Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус»

«Рейнджерс» сравняли счет за 11 секунд до сирены и дожали «Коламбус» в серии буллитов В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс».
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