Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус»

«Рейнджерс» сравняли счет за 11 секунд до сирены и дожали «Коламбус» в серии буллитов В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс».