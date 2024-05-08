МИД Китая поздравил Путина с новым президентским сроком

Министерство иностранных дел Китая поздравило Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ и выразило уверенность, что под его руководством Россия добьется новых результатов в экономическом и социальном развитии.
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