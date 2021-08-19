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Кооператив «Лебединое озеро»

Кооператив «Лебединое озеро»

30 лет назад группа товарищей попыталась свергнуть Михаила Горбачева и вернуть в Россию страх. Как провалился путч Никита Петров Петр Саруханов / «Новая газета» 19 августа 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота.

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СанСаныч Демченко
В Форос, как и в Вискули--надо было отправить взвод с РПГ...По большому счёту- все они двуликие (если не многоликие) Янусы...Один рвался к неограниченной власти,топча всё на своём пути...конституцию,народ, страну..другие как последние су..и..тряслись за свои тёплые места..оправдывая своё бездействие и трусость суб"ективными и иными причинами..Подлость,цинизм,предательство..вот об"ективные причины неудавшейся попытки (отнюдь-не путча) сохранить страну, Россию..Прискорбно это..
карюкалов вячеслав
Один начал.
карюкалов вячеслав
Другой закончил.
СанСаныч Демченко
карюкалов вячеслав
Весёлые времена были.
СанСаныч Демченко
Кому как..Я был в ужасе..Как? Как эти ничтожества оказались у руля такой Державы?? Как этим убожествам доверили единственное в мире справедливое, социально-ориентированное на простой народ государство..Через небольшой промежуток времени-понял-Как,почему, зачем...кому было выгодно..Увы..
NVS66 SergeiShulepov
Все продолжается...
карюкалов вячеслав
Это точно.

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