Кооператив «Лебединое озеро»

30 лет назад группа товарищей попыталась свергнуть Михаила Горбачева и вернуть в Россию страх. Как провалился путч Никита Петров Петр Саруханов / «Новая газета» 19 августа 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота.
30 лет назад группа товарищей попыталась свергнуть Михаила Горбачева и вернуть в Россию страх. Как провалился путч Никита Петров Петр Саруханов / «Новая газета» 19 августа 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота.
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