Учёные создали молекулу MTX-531, которая борется с раком горла

Специалисты Мичиганского университета говорят о прорыве в методах лечения рака горла.По словам учёных, они создали специальные молекулы ингибиторы киназы MTX-531, способные избирательно блокировать два ключевых фактора устойчивости неподдающегося медикаментозному лечению рака: рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) и фосфатидилинозитол 3-ОН киназу (PI3K).
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