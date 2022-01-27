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Мэр Харькова пообещал не сдать город российским «захватчикам»

Мэр Харькова пообещал не сдать город российским «захватчикам»

Внезапно расхрабрившись, мэр Харькова Игорь Терехов дал могучий отпор всей Армии России. Причем ответ настолько хамовитый, словно бы это не он принесёт на блюде символические ключи от города — ежели обстоятельства сложатся так, как пугает сограждан президент Зеленский Напомним: в интервью The Washington Post Владимир Зеленский предрёк вторжение России и захват Харькова, чем немало удивил своих поклонников — которых накануне самолично успокаивал, мол, никакого вторжения не будет.

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