Samsung представила компактный портативный твердотельный накопитель T5 EVO ёмкос...

Samsung представила компактный портативный твердотельный накопитель T5 EVO ёмкостью до 8 ТБSamsung представляет новый портативный твердотельный накопитель T5 EVO, который представляет собой легкий и компактный накопитель с объемом до 8 ТБ, что делает его одним из самых емких портативных SSD.
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