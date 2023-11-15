Samsung представила компактный портативный твердотельный накопитель T5 EVO ёмкос...

Samsung представила компактный портативный твердотельный накопитель T5 EVO ёмкостью до 8 ТБSamsung представляет новый портативный твердотельный накопитель T5 EVO, который представляет собой легкий и компактный накопитель с объемом до 8 ТБ, что делает его одним из самых емких портативных SSD.