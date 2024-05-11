НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

«Динамо» – новый «Байер» ». Твиттер бело-голубых о голах «Балтике» на 93-й и 99-й

Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 28-м туре Мир РПЛ.  В твиттере сине-бело-голубых появился скриншот, на котором показано время забитых голов: Роберто Фернандес отличился на 93-й минуте, Муми Нгамале – на 99-й.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх