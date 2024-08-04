Кадыров: под Волчанском украинские военные сами сдаются в плен

Под городом Волчанском Харьковской области украинские военнослужащие сами сдаются в плен. Соответствующее заявление в эфире телевизионного канала «Россия 1» сделал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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