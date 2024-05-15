Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

14.05.2024. Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, когда завершались консультации по его назначению главой Министерства обороны Российской Федерации:▪️ Одна из самых насущных проблем — вопрос оснащения ВС РФ.

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