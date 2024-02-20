Губерниев о программе финала Кубка России: «На хрена тут индивидуальные гонки? Спортсменам и болельщикам нужны контактные гонки»

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Заключительный этап Кубка России пройдет в Уфе с 29 февраля по 3 марта. В программе соревнований – индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, вместо которых изначально планировалось провести масс-старты.