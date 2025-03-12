Отказ от прекращения огня невыгоден России, как и безропотное согласие — Москва должна ответить в формате «да, но».
Политолог назвал условия согласия России на прекращение огня
Комментарии
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В
Валентина
Никаких перемирий! Украина должна безоговорочно капитулировать на наших условиях: отвести свои войска в Западную Украину, освободив все исконно русские земли с русскоговорящим населением, которые после проведения в них референдумов будут присоединены к России, как Луганская, Донецкая области. Шведова.
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