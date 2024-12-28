Музыка? Чайковский. Театр? Пьесы Чехова. Литература? Достоевский и Толстой. Мода? Натуральный мех, жемчуга и нежные декольте.
Русская культура нанесла смертельный удар
Комментарии
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Семен Демин
Природу не обманешь.
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11 час.
М
ММ
Современные сказки от Маши и медведя и Трёх богатырей до Последнего богатыря, чем не шедевры? Та же Маша взяла абсолютный рекорд по просмотрам на Ю-тубе!
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9 час.
NS
Nina S
Красивым языком написана статья. Скорее бы на таком языке вновь стали говорить по радио и телевидению - в эфире! Русские раньше были грамотными людьми, прямо с первого класса уже умели правильно говорить и писать по-русски. Надо возрождать этот навык.
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5 час.
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