Русская культура нанесла смертельный удар

Современные сказки от Маши и медведя и Трёх богатырей до Последнего богатыря, чем не шедевры? Та же Маша взяла абсолютный рекорд по просмотрам на Ю-тубе!

NS

Nina S

Красивым языком написана статья. Скорее бы на таком языке вновь стали говорить по радио и телевидению - в эфире! Русские раньше были грамотными людьми, прямо с первого класса уже умели правильно говорить и писать по-русски. Надо возрождать этот навык.