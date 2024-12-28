☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina S
    Красивым языком написана статья. Скорее бы на таком языке вновь стали говорить по радио и телевидению - в эфире! Русс...Русская культура ...
  • ММ
    Современные сказки от Маши и медведя и Трёх богатырей до Последнего богатыря, чем не шедевры? Та же Маша взяла абсолю...Русская культура ...
  • Семен Демин
    Природу не обманешь.Русская культура ...

Русская культура нанесла смертельный удар

Русская культура нанесла смертельный удар

  Музыка? Чайковский. Театр? Пьесы Чехова. Литература? Достоевский и Толстой. Мода? Натуральный мех, жемчуга и нежные декольте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Природу не обманешь.
Ответить
11 час.
М
ММ
Современные сказки от Маши и медведя и Трёх богатырей до Последнего богатыря, чем не шедевры? Та же Маша взяла абсолютный рекорд по просмотрам на Ю-тубе!
Ответить
9 час.
NS
Nina S
Красивым языком написана статья. Скорее бы на таком языке вновь стали говорить по радио и телевидению - в эфире! Русские раньше были грамотными людьми, прямо с первого класса уже умели правильно говорить и писать по-русски. Надо возрождать этот навык.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх