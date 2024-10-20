«Как вас жаль, ущербных»: Александр Домогаров унизил поклонников

Актер Александр Домогаров назвал поклонников ущербными. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Звезде театра не понравились возмущения на завышенные, по мнению фанатов, цены на билеты спектакля «Вертинский», где он играет главного героя.
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