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«Как вас жаль, ущербных»: Александр Домогаров унизил поклонников

«Как вас жаль, ущербных»: Александр Домогаров унизил поклонников

Актер Александр Домогаров назвал поклонников ущербными. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Звезде театра не понравились возмущения на завышенные, по мнению фанатов, цены на билеты спектакля «Вертинский», где он играет главного героя.

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