Просят перезвонить. Новая схема мошенничества зафиксирована в России

Мошенники используют различные уловки, чтобы заставить своих жертв перезвонить на незнакомый номер. После этого они удерживают потерпевших на линии длительное время, что приводит к списанию значительной суммы денег с их счетов.
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