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Алтайское село страдает от налетов дикого кабана, который не боится людей

Алтайское село страдает от налетов дикого кабана, который не боится людей

На территорию села Новороманово Калманского района забрел дикий кабан, который тревожит местных жителей.

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