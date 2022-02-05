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Посол Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке Россией провокации на Украине

Посол Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке Россией провокации на Украине

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Утверждения представителей администрации США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против нее, заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чей комментарий опубликован в аккаунте российской дипмиссии в Facebook.

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