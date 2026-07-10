«Благодаря такому обвесу у нас новый рекорд»: Стефания Маликова показала образ за 13 миллионов рублей

Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова, 26-летняя Стефания, привлекла внимание своим роскошным образом, общая стоимость которого, по подсчётам журналистки Ксении Собчак, составила более 13 миллионов рублей.
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