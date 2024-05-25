В Республике Тыва сотрудники Госавтоинспекции провели для студентов экскурсию на специализированной стоянке

Сотрудники Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва и члены Общественного совета при ведомстве провели для студентов 1 курса Кызылского транспортного техникума экскурсию по специализированной стоянке, находящейся на ул.
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