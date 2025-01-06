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Курские новости

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В храмах Курской области состоялись рождественские богослужения

В храмах Курской области состоялись рождественские богослужения

Ранее специалисты проверили места проведения богослужений и прилегающие территории с помощью техники и служебных собак на наличие взрывоопасных предметовВ ночь на 7 января в храмах Курской области состоялись торжественные богослужения в честь праздника Рождества Христова.

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