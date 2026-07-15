Чиновники вместо помощи запугивают многодетную маму: Квартиру забрать, материнства - лишить

Русскую многодетную маму откровенно запугивают чиновники, в январе отобравшие у неё четверых детей. Теперь бюрократы грозятся забрать и квартиру, которая была выдана девушке после выпуска из детского дома.
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