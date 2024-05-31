🏖Не очень хорошие новости - синоптики прогнозируют в Омске более прохладный июнь. Но хотя бы не ожидается аномальных осадков.
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🏖Не очень хорошие новости - синоптики прогнозируют в Омске более прохладный июнь. Но хотя бы не ожидается аномальных осадков.