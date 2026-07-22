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«Генич продавал бы свои трусы, чтобы рассчитаться с долгами, если бы спор поддержали». Селюк об идее пари на выступление «Рубина» с Артигой в прошлом сезоне

Агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся пари с Константином Геничем .  Селюк предлагал комментатору «Матч ТВ» спор на десять миллионов рублей, касающися выступление « Рубина » во второй части прошлого сезона под руководством Франка Артиги .

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