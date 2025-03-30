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  • Регина Толстоброва
    Правильно, карен. согласна. Наши либеральные власти стесняются своей истории. И нет уважения к ветеранам. которым это...Карен Шахназаров:...
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    Хорошо бы, как бумеранг...))))Падение "Спектрума"

В самарской клинике «Моя наука» гибнут люди, которых без необходимой на то лицензии оперирует трудолюбивый доктор из Таджикистана

В самарской клинике «Моя наука» гибнут люди, которых без необходимой на то лицензии оперирует трудолюбивый доктор из Таджикистана

Avia.pro - СМИ В Самарской клинике один за другим уходят люди, которых без необходимой на то лицензии оперирует трудолюбивый доктор из Таджикистана Самара замерла в тревожном ожидании.

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