⛽️ Аферист из Джанкоя продавал несуществующие талоны на бензин в Севастополе 24-летний молодой человек разместил в тематическом чате объявление о продаже талонов на топливо.
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