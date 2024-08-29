В России захотели ввести новое ограничение на работу мигрантов. Речь идет о введении практического экзамена по вождению для получения водительского удостоверения категории «В» для работы в такси, пишет «Коммерсантъ».
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