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В России захотели ввести новое ограничение на работу мигрантов

В России захотели ввести новое ограничение на работу мигрантов

В России захотели ввести новое ограничение на работу мигрантов. Речь идет о введении практического экзамена по вождению для получения водительского удостоверения категории «В» для работы в такси, пишет «Коммерсантъ».

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