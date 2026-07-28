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Царьград

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Власти сообщили о стабилизации ситуации с провалом на Горском жилмассиве

Власти сообщили о стабилизации ситуации с провалом на Горском жилмассиве

Котлован удалось стабилизировать и предотвратить угрозу дальнейшего обрушения.Ситуацию на Горском удалось стабилизировать, угрозы обрушения нет, а Горводоканал продолжает ликвидировать последствия аварии.

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