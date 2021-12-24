ИЗВЕСТИЯ iz

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Неловкое предложение

Неловкое предложение

«Нафтогаз» направил в Еврокомиссию жалобу на «Газпром», обвинив того в антиконкурентных действиях. Также мудрая украинская компания поделилась с неразумными соседями из ЕС своими ценными советами «по нормализации ситуации на газовом рынке Европы».

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