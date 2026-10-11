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На Алтае местные жители показали заснеженные пейзажи

На Алтае местные жители показали заснеженные пейзажи

На Алтае снег покрыл землю и деревья, создав сказочную атмосферу. Кадрами с 360.ru поделились местные жители.

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